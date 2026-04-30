Lusciano prova ad attivare carta Postepay con documenti falsi | arrestato 21enne

Un 21enne è stato arrestato ieri pomeriggio presso un ufficio postale in via A. dopo aver tentato di attivare una carta Postepay utilizzando documenti falsi. La polizia ha intercettato l’uomo mentre presentava i documenti, e successivamente ha proceduto all’arresto. Non sono stati forniti dettagli su eventuali altri soggetti coinvolti o sul motivo dell’atto. L’uomo si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Prova ad attivare carta "Postepay" con documenti falsi. Nel corso del pomeriggio di ieri 29 aprile presso l’ufficio postale di via A. Manzoni, a Lusciano, i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti arrestando un ragazzo sorpreso in flagranza di reato. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, un 21enne di origine straniera, residente in zona, incensurato, si era presentato allo sportello con l’intento di attivare una carta prepagata “Postepay Evolution”. Durante le procedure di identificazione, avrebbe esibito una carta d’identità risultata però palesemente contraffatta. L’anomalia non è sfuggita agli operatori, che hanno immediatamente allertato i militari.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Lusciano, prova ad attivare carta Postepay con documenti falsi: arrestato 21enne Notizie correlate Inseguimento e scontro a Begato: arrestato spacciatore con falsi documentiUn ventunenne con precedenti penali è stato fermato dalle forze dell’ordine nel quartiere Begato, a Cornigliano, dopo un tentativo di fuga che si è... Leggi anche: Espulso nel 2024, rientra in Italia con documenti falsi: arrestato