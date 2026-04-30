L’ultimo abbraccio di Bianzone a Lucia Tognela

Questo pomeriggio è stato dato l'ultimo saluto a Lucia Tognela, in un momento segnato da un silenzio intenso. La morte è arrivata in modo improvviso e ha lasciato tutti senza parole. La cerimonia si è svolta con un’atmosfera di tristezza e rispetto, senza discorsi o parole superflue. La comunità si è riunita per ricordare la persona scomparsa, che ha lasciato un segno profondo tra chi la conosceva.

Un silenzio profondo, segnato da una morte arrivata in modo tanto improvviso quanto difficile da accettare, ha accompagnato questo pomeriggio l’ultimo saluto a Lucia Tognela. A una settimana dalla tragedia che ha visto la 59enne morire nei boschi di Trivigno durante una passeggiata in una zona.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Leggi anche: L’ultimo saluto a Lucia Tognela. Gremita la chiesa parrocchiale Contenuti di approfondimento Temi più discussi: L’ultimo abbraccio di Bianzone a Lucia Tognela; Donna sbranata a Trivigno, per Lucia Tognela è il giorno dell’addio; Donna morta a Trivigno, gli avvocati del proprietario dei cani rimettono il mandato; Uccisione Lucia Tognela, primi riscontri dall’autopsia: escluso un malore. L’ultimo saluto a Lucia Tognela, sbranata nel bosco a Trivigno: gremita la chiesa parrocchiale per l’ultimo salutoLa bara di legno chiaro sormontata da un cuscino di fiori dai colori tenui. Il marito, i figli, i parenti e gli amici. Compaesani e persone di Villa di Tirano, il paese di origine, che magari neppure ... ilgiorno.it Sondrio, la morte di Lucia Tognela sbranata da cani, l'autopsia conferma: «Nessun malore, aggredita da animali»Giovedì le esequie della donna, madre di due figli, che era salita a Tirano per una passeggiata verso la sua seconda casa. Esclusa l'ipotesi di orsi e lupi ... milano.corriere.it Tele Sondrio News. . Addio a Lucia Tognela, chiesa gremita e dolore a Bianzone #RadioTSN #tsn #telesondrionews #newsvaltellina #valtellina #canale85 #lombardia #radio #tv - facebook.com facebook Morte Lucia Tognela, iscritto nel registro degli indagati il proprietario dei cani x.com