Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi giovedì 30 aprile 2026 | numeri e combinazione vincente

Oggi, giovedì 30 aprile 2026, si svolgono le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale, con le operazioni che si chiudono alle 19:30. Nell’ultima estrazione, quella di martedì 28 aprile, nessun numero ha raggiunto la combinazione vincente di sei numeri o quella di cinque più uno. Le estrazioni sono aperte a chi desidera tentare la fortuna con le rispettive schedine.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 28 aprile 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:Ruota1° ritard.2° ritard.3° ritard.4° ritard.5° ritard.Bari: 41 (113) 67 (86) 66 (74) 10 (65) 16 (55)Cagliari: 41 (91) 52 (65) 63 (57) 12 (49) 32 (45)Firenze: 33 (74) 78 (62) 28 (61) 64 (53) 69 (46)Genova: 66 (73) 6 (63) 25 (49) 3 (47) 53 (44)Milano: 77 (70) 61 (64) 88 (54) 15 (52) 74 (50)Napoli: 40 (98) 1 (77) 8 (52) 81 (43) 3 (38)Palermo: 45 (92) 90...🔗 Leggi su Quifinanza.it

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