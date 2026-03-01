I playoff scudetto della Igor Volley sono iniziati con la prima sfida contro la Fenera Chieri. Questa è la quarta stagione consecutiva in cui le due squadre piemontesi si affrontano in questa fase della competizione, segnando l'apertura ufficiale dei match che decideranno il titolo nazionale. La partita rappresenta il primo incontro tra le due formazioni in questa serie di playoff.

Playoff al via. Terzo atto stagionale dell'attesissimo derby tra Igor Volley e Fenera Chieri, con i playoff scudetto che si apriranno, per il quarto anno consecutivo, con l’incrocio tra le due formazioni piemontesi. Appuntamento alle 18 di oggi, domenica 1 marzo, al Pala Igor (diretta Rai Sport e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

La Igor Volley cade a Chieri: azzurre sconfitte 3-1Derby amaro per la Igor Volley, che ieri, martedì 23 dicembre, cade a Chieri dopo un match dai due volti, con le azzurre che perdono il primo set da...

Un altro derby per la Igor Volley: azzurre in campo a ChieriDopo la vittoriosa trasferta di Busto Arsizio, la Igor Volley di Lorenzo Bernardi si prepara a un altro derby, ancora una volta esterno: oggi,...

Aggiornamenti e notizie su Igor Volley.

Temi più discussi: Igor Volley, iniziano i play-off: a Novara arriva Chieri. E sul mercato…; Igor Volley, iniziano i playoff scudetto: la prima avversaria è Chieri; Igor, ecco il planning dei Playoff Scudetto!; LIVE Scandicci-Novara 3-1 (1-0), Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le toscane compiono l’impresa e volano ai quarti.

Igor Volley, iniziano i playoff scudetto: la prima avversaria è ChieriPlayoff al via. Terzo atto stagionale dell'attesissimo derby tra Igor Volley e Fenera Chieri, con i playoff scudetto che si apriranno, per il quarto anno consecutivo, con l’incrocio tra le due formazi ... novaratoday.it

Igor Volley, iniziano i play-off: a Novara arriva Chieri. E sul mercato…Tempo di play-off Scudetto per la Igor Volley Novara: le zanzare ospitano Chieri nella gara 1 dei quarti di finale. lavocedinovara.com

IGOR VOLLEY PRONTA PER LA GARA 1 QUARTI PLAYOFF: IL DERBY CONTRO CHIERI - facebook.com facebook

Igor Volley Novara 6.00 pm Pala BigMat @SkySport - @DAZN_IT - @NOWTV_It @CEVolleyball x.com