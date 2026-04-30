L’Italia ha deciso di sostenere un progetto di controllo delle armi nei Caraibi attraverso il finanziamento di un programma chiamato Pacam. Questo intervento coinvolge quattro paesi della regione, tra cui Barbados, Belize, Repubblica Dominicana e Saint Vincent. L’obiettivo dichiarato è rafforzare le misure di sicurezza e prevenire il traffico di armi illegali. La decisione si inserisce in una più ampia strategia di collaborazione internazionale contro il traffico illecito.

? Cosa sapere L'Italia finanzia il programma Pacam per il controllo di armi in Barbados, Belize, Dominicana e Saint Vincent.. I fondi permettono la distruzione di esplosivi e la digitalizzazione degli inventari nei Caraibi.. Durante la recente sessione del Consiglio permanente dell’Organizzazione degli Stati americani (Osa), l’Italia ha illustrato i progressi ottenuti tramite il programma Pacam, un piano di assistenza focalizzato sul controllo di munizioni e armamenti nei Caraibi finanziato dallo Stato italiano. La vulnerabilità geografica della regione caraibica, unita alla presenza di organizzazioni criminali e alla vicinanza a zone con un’elevata disponibilità di materiale bellico, alimenta una diffusione massiccia di armi da fuoco che incide direttamente sulla sicurezza pubblica e sui livelli di violenza omicida nell’area.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lotta al traffico d’armi: l’Italia salva la sicurezza nei Caraibi

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