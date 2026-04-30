L' ospedale di Novara apre le porte per la Giornata internazionale delle ostetriche

Da novaratoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ospedale di Novara organizza una serie di eventi in occasione della Giornata internazionale delle ostetriche, che si celebra il 5 maggio. L'iniziativa mira ad approfondire temi legati alla salute delle madri e dei neonati, coinvolgendo la comunità locale. Durante la giornata, sono previste attività informative e incontri aperti al pubblico per illustrare le attività svolte dal personale ostetrico in reparto.

In occasione della Giornata internazionale delle ostetriche, che ricorre il 5 maggio, l'ospedale "Maggiore della Carità" di Novara promuove un ricco calendario di appuntamenti per sensibilizzare la cittadinanza sulla salute materna e neonatale. Le iniziative, curate dalle ostetriche della.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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