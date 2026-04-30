L' ospedale di Novara apre le porte per la Giornata internazionale delle ostetriche

L'ospedale di Novara organizza una serie di eventi in occasione della Giornata internazionale delle ostetriche, che si celebra il 5 maggio. L'iniziativa mira ad approfondire temi legati alla salute delle madri e dei neonati, coinvolgendo la comunità locale. Durante la giornata, sono previste attività informative e incontri aperti al pubblico per illustrare le attività svolte dal personale ostetrico in reparto.

In occasione della Giornata internazionale delle ostetriche, che ricorre il 5 maggio, l'ospedale "Maggiore della Carità" di Novara promuove un ricco calendario di appuntamenti per sensibilizzare la cittadinanza sulla salute materna e neonatale. Le iniziative, curate dalle ostetriche della.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Settimana mondiale delle vaccinazioni: l'Asl Novara apre le porte per il contrasto alla pertosse Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Nuovo ospedale, la prima pietra nell’estate 2027, confermato il cronoprogramma. Ombre sugli esposti; Ospedale in agitazione: protesta al Maggiore dopo le promesse mancate in busta paga; Città della salute di Novara: è ufficiale, c’è la firma; Piemonte, firmato il contratto per la costruzione del nuovo ospedale di Novara. Città della salute di Novara, Cirio firma il contratto per il nuovo ospedaleLa firma è stata apposta dal commissario straordinario Marco Corsini, avvocato generale aggiunto dello Stato, e dall’amministratore delegato del gruppo che si è aggiudicato la gara, Claudio Dogliani. lastampa.it L'ospedale di Novara apre le porte per la Giornata internazionale delle ostetricheDal 5 al 9 maggio iniziative nel quadriportico di corso Mazzini per la campagna internazionale #OneMillionMore. Venerdì 9 maggio le famiglie potranno visitare il reparto e le sale parto ... novaratoday.it https://athleticsnovara.com/2026/05/01/in-campo-solo-la-seniores/ - facebook.com facebook FIRMATO IL CONTRATTO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI NOVARA Con la firma apposta, parte il percorso autorizzativo che vedrà l’avvio dei lavori entro l’estate del 2007, la cui conclusione è prevista in 5 anni. x.com