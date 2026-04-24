Loredana Lecciso a cuore aperto | la passione con Al Bano e il sogno di diventare nonna
Loredana Lecciso ha deciso di parlare pubblicamente della sua relazione con Al Bano Carrisi, con cui ha condiviso oltre 25 anni di vita. La donna ha raccontato i momenti di passione vissuti con il cantante e ha espresso il desiderio di diventare nonna. La coppia ha mantenuto una presenza costante nel mondo dello spettacolo, attirando l’attenzione dei media. La sua testimonianza è stata pubblicata su una rivista di gossip.
Dopo oltre 25 anni insieme, Loredana Lecciso rompe il silenzio sulla sua storia con Al Bano Carrisi, 82 anni, e smentisce ogni voce di crisi. Nell’intervista rilasciata al settimanale “Oggi”, la 53enne dipinge un rapporto più saldo che mai tra passione, complicità e progetti di famiglia. Parlando della lunga relazione con il cantante pugliese, Loredana Lecciso usa parole molto dirette: “Il desiderio gode di ottima salute. Più passa il tempo e più migliora la nostra intesa. Una complicità che cresce sotto tutti i punti di vista. Al Bano è un uomo del sud: forte e passionale”. Una dichiarazione che rilancia l’immagine di una coppia ancora affiatata nonostante il passare degli anni.🔗 Leggi su Perizona.it
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