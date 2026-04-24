Loredana Lecciso ha deciso di parlare pubblicamente della sua relazione con Al Bano Carrisi, con cui ha condiviso oltre 25 anni di vita. La donna ha raccontato i momenti di passione vissuti con il cantante e ha espresso il desiderio di diventare nonna. La coppia ha mantenuto una presenza costante nel mondo dello spettacolo, attirando l’attenzione dei media. La sua testimonianza è stata pubblicata su una rivista di gossip.

Dopo oltre 25 anni insieme, Loredana Lecciso rompe il silenzio sulla sua storia con Al Bano Carrisi, 82 anni, e smentisce ogni voce di crisi. Nell’intervista rilasciata al settimanale “Oggi”, la 53enne dipinge un rapporto più saldo che mai tra passione, complicità e progetti di famiglia. Parlando della lunga relazione con il cantante pugliese, Loredana Lecciso usa parole molto dirette: “Il desiderio gode di ottima salute. Più passa il tempo e più migliora la nostra intesa. Una complicità che cresce sotto tutti i punti di vista. Al Bano è un uomo del sud: forte e passionale”. Una dichiarazione che rilancia l’immagine di una coppia ancora affiatata nonostante il passare degli anni.🔗 Leggi su Perizona.it

© Perizona.it - Loredana Lecciso a cuore aperto: la passione con Al Bano e il sogno di diventare nonna

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