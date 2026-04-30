L’Operosa vola | 200 milioni di fatturato e il welfare che guida il successo

Il Gruppo L’Operosa ha registrato un fatturato di 200 milioni di euro e conta circa 5.000 dipendenti. Fondato 75 anni fa, il modello cooperativo ha portato l’azienda a espandersi in diversi paesi, tra cui Marocco, Spagna, Croazia, Egitto e Polonia. La crescita si basa su un approccio che integra il welfare tra le sue priorità, contribuendo al successo complessivo del gruppo.

? Cosa sapere Il Gruppo L’Operosa raggiunge 200 milioni di fatturato e 5mila dipendenti a 75 anni.. Il modello cooperativo guida l'espansione internazionale tra Marocco, Spagna, Croazia, Egitto e Polonia.. Il Gruppo L’Operosa celebra settantacinque anni di attività nel settore del facility management con un fatturato che supera i 200 milioni di euro e una forza lavoro prossima alle 5mila persone. La ricorrenza, guidata dal presidente Claudio Pozzi, non rappresenta solo un traguardo cronologico, ma sottolinea la capacità della cooperativa di mantenere salde le proprie radici pur proiettandosi verso nuovi mercati internazionali come il Marocco, la Spagna, la Croazia, l’Egitto e la Polonia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’Operosa vola: 200 milioni di fatturato e il welfare che guida il successo Notizie correlate Macron vola: fatturato a 244 milioni e il successo dei 100 manager? Cosa sapere Il marchio bolognese Macron raggiunge 244 milioni di euro di fatturato nel 2025. Classifica mondiale dei musei 2025: 200 milioni di visitatori nei 100 siti più frequentati, il Louvre guida con 9 milioni, ma il recupero rispetto ai 230 milioni del 2019 resta incompletoOltre 200 milioni di ingressi nei 100 musei più visitati al mondo: questo il dato principale del rapporto annuale pubblicato da "The Art Newspaper"...