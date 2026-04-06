Alle ore 20:30 di questa sera si è disputata la prima partita della serie di semifinale dei playoff della Superlega maschile di volley, tra la squadra di Perugia e quella di Piacenza. L’evento è stato seguito in diretta da OA Sport, che ha fornito aggiornamenti in tempo reale sull’andamento del match. La partita si è svolta presso il palazzetto di riferimento delle rispettive squadre, con i giocatori in campo per il primo set.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara1 dei playoff si superlega maschile di volley tra Sir Susa Scai Perugia e Gas Sales Bluenergy Piacenza. Il confronto apre una semifinale che mette subito di fronte due interpretazioni differenti della pallavolo di alto livello. Da una parte una squadra che ha costruito il proprio percorso su solidità e continuità, dall’altra un gruppo capace di accendersi nei momenti più complessi e di trovare soluzioni anche nelle situazioni più intricate. Gara-1 rappresenta il primo vero banco di prova per capire gli equilibri della serie. Perugia arriva a questo appuntamento con una condizione evidente e con risultati che parlano chiaro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Perugia-Piacenza, Superlega volley 2026 in DIRETTA: inizia la serie di semifinale

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Playoff Superlega, Sir Susa Scai Perugia - Gas Sales Bluenergy Piacenza: le curiosità e dove seguire la sfida in direttaSono due gli ex di questo incontro, entrambi nelle file di Piacenza. Al centro troviamo Gianluca Galassi, che ha vestito la maglia bianconera nella stagione 2018/19 e il palleggiatore Dragan Travica, ... today.it

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