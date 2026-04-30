LIVE Giro di Romandia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo ancora compatto

Durante la tappa di oggi del Giro di Romandia 2026, il gruppo rimane compatto mentre alcuni corridori tentano l’allungo. Alle 13.51 si registra un allargamento del gruppo dei fuggitivi, con l’ingresso di Jakob Soederqvist, rappresentante di una squadra di nazionalità svedese, e Roland Thallman, svizzero di una formazione locale. Entrambi si sono portati sui due corridori che fino a quel momento guidavano la fuga.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.51 Si allarga il drappello dei fuggitivi: lo svedese Jakob Soederqvist (Lidl Trek) e lo svizzero Roland Thallman (Tudor Pro Cycling Team) si porta sui due battistrada. 13.48 Il classe ’98 di Lecco è il campione italiano in carica, dopo essere ripartito dallo Swatt Club poiché era rimasto senza squadra. 13.45 Incrementano il loro vantaggio i due battistrada, che ora sfiorano il 1? di vantaggio. 13.42 Ecco i primi due avventurieri di giornata: l’azzurro Filippo Conca (Team Jayco AlUla) e il francese Henry-François Renard-Haquin ( Team Picnic PostNL) guadagnano ’25” sul gruppo. 13.39 Non si è ancora formata la fuga quando ci avviciniamo ai 15 km percorsi: la tappa di oggi fa gola a tanti elementi del gruppo.🔗 Leggi su Oasport.it

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