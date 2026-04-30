Oggi in diretta dal Giro di Romandia 2026 si disputa la tappa con quattro corridori in fuga a circa 90 chilometri dall’arrivo. Tra i nomi presenti, c’è anche quello di un ciclista noto come Conca. A metà pomeriggio, un corridore di un team internazionale si è ritirato dalla corsa, interrompendo così la sua partecipazione alla tappa. La gara continua con i battistrada in prima linea, mentre gli altri cercano di recuperare posizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:32 Si è ritirato Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), uno dei possibili protagonisti della tappa odierna. 15:30 Altro tratto in salita, poi la veloce discesa che proietterà la corsa verso il nuovo sprint intermedio di Chapelle. 15:27 Lo svizzero Thalmann è transitato in prima posizione sul GPM di Vulliens dinanzi a Filippo Conca. 15:24 Continua l’azione di Filippo Conca (Team Jayco AlUla), Henri-François Renard-Haquin (Team Picnic PostNL), Roland Thalmann (Tudor Pro Cycling Team) e Jakob Soederqvist (Lidl Trek). Per i fuggitivi 2’20” di vantaggio sul gruppo. 15:20 90 chilometri all’arrivo della seconda tappa del Giro di Romandia 2026.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 4 uomini in fuga a 90 km dall’arrivo, c’è Conca

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