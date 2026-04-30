Un alterco tra studenti è scoppiato fuori da un liceo di Ravenna, portando a una colluttazione che si è conclusa con un giovane portato in ospedale. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi in una zona già teatro di tensioni e precedenti incidenti tra ragazzi. La lite ha visto alcuni pugni scambiati prima che intervenissero le forze dell’ordine per sedare la situazione.

Ravenna, 30 aprile 2026 – Un’altra lite tra giovanissimi, questa volta davanti al liceo classico di Ravenna, in una zona già segnata da episodi di tensione come quella dei Giardini Speyer. È successo nel pomeriggio di ieri, all’uscita da scuola, quando due studenti minorenni si sono affrontati a pugni davanti a compagni e insegnanti. RISSA AL LICEO CLASSICO La ricostruzione. Secondo una prima ricostruzione, tra i due ci sarebbero stati dissapori pregressi, anche se i motivi restano al momento poco chiari e vengono qualificati come futili dagli investigatori. Il confronto sarebbe degenerato rapidamente proprio nel momento in cui gli studenti stavano lasciando l’istituto, trasformando l’uscita in una scena di tensione e paura.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lite tra studenti fuori dal liceo, pugni all’uscita: uno portato in ospedale

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