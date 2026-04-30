Sono passati 2500 anni e il messaggio pacifista di Aristofane nella commedia "Lisistrata" è intatto. Non è tanto una vittoria del commediografo greco, quanto una sconfitta del genere umano, impegnato, oggi come sempre, a trovare nuove occasioni per fare guerre. Con un drammatico gioco di parole.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Lisistrata a Mantova: Lella Costa chiude la stagione conIl Teatro Sociale di Mantova accoglie giovedì 19 marzo alle ore 21 l’opera teatrale che segna la fine della stagione di prosa.

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Lisistrata chiude la stagione al Teatro della Società: Lella Costa sacerdotessa di pace; Lisistrata con Lella Costa chiude la Stagione di Prosa del Teatro Comunale; La Lisistrata di Lella Costa al Teatro della Società di Lecco; Lecco: al Teatro della Società in scena Lisistrata tra guerra e attualità.

2500 anni fa Aristofane scrisse "Lisistrata". Oggi Lella Costa la porta sul palco del Teatro della Società e il messaggio è identico: le guerre non finiscono, ma le donne sanno come fermarle. La recensione. - facebook.com facebook