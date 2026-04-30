L’intervista a Federica Brignone, ospite del programma televisivo in onda su Rai 2, è stata annullata a causa di alcune dichiarazioni riguardanti un’altra sciatrice. La campionessa olimpica e del mondo aveva rilasciato alcune parole qualche settimana fa, ma l’episodio ha portato alla cancellazione della sua partecipazione al programma condotto da Francesca Fagnani. La trasmissione era prevista per il martedì.

La sciatrice campionessa olimpica e del mondo Federica Brignone aveva rilasciato qualche settimana fa un’intervista a Belve, il programma tv in onda il martedì su Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. Tuttavia, l’intervista, registrata, non è mai andata in onda e non sarà trasmessa, poiché la Fagnani ha concluso la stagione delle interviste alle celebrità. Il motivo della mancata messa in onda potrebbe riguardare la collega e connazionale di Brignone, ovvero Sofia Goggia. L’intervista mancata di Brignone a Belve riguarda Goggia. Secondo quanto riportato da Fanpage, ci sarebbero stati dei tagli all’interno dell’intervista richiesti dallo staff della sciatrice e ai quali la giornalista e conduttrice di Belve si sarebbe opposta, poiché rilevanti ai fini della resa del contenuto.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’intervista a Belve di Brignone è saltata per le frasi su Goggia

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