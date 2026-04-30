L’intero paese in lutto per Martino Debiasi | gara di solidarietà per sostenere la sua famiglia

Oggi pomeriggio si svolge il funerale di Martino Debiasi, deceduto in un incidente agricolo lunedì scorso. La notizia ha suscitato una forte partecipazione da parte della comunità, con numerosi segni di solidarietà per la famiglia della vittima. La cerimonia si terrà nella chiesa locale, alla presenza di amici, parenti e cittadini che vogliono rendere omaggio a Debiasi. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra coloro che lo conoscevano.

Si terrà oggi pomeriggio, 30 aprile 2026, il funerale di Martino Debiasi, morto in un incidente agricolo lo scorso lunedì, 27 aprile 2026. La cerimonia si celebrerà nella chiesa di Santa Maria Assunta, a Meano, alle 14.30.Stringendosi al dolore dei suoi cari – la moglie Sara, il figlio Gabriele.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Meano piange Martino Debiasi: nasce una raccolta per la sua famiglia? Cosa sapere Martino Debiasi muore il 27 aprile a Meano durante un incidente agricolo. Altri aggiornamenti Temi più discussi: L’intero paese in lutto per Martino Debiasi: gara di solidarietà per sostenere la sua famiglia; Schiacciato dal trattore, città sconvolta per la morte di Martino Debiasi. Un comandante di poche parole, ma di un'intelligenza unica. Lui c'era sempre per la comunità; Giovedì a Meano i funerali di Martino Debiasi; Meano, chiesa gremita per l’ultimo saluto al comandante dei vigili del fuoco Martino Debiasi. Schiacciato dal trattore, città sconvolta per la morte di Martino Debiasi. Un comandante di poche parole, ma di un'intelligenza unica. Lui c'era sempre per la comunitàTRENTO. E' un lutto enorme quello che ha colpito non solamente la comunità di Meano, ma l'intera città di Trento e la grande famiglia del vigili del fuoco volontari del Trentino. Martino Debiasi, il c ... ildolomiti.it Meano: muore schiacciato sotto il trattore Martino Debiasi, 29 anniL'incidente è avvenuto in località Camparta bassa. Il giovane era il comandante dei vigili del fuoco volontari: lascia moglie e figlio di 10 mesi ... rainews.it Meano, il lunghissimo corteo di vigili venuti a dare l'addio al comandante Martino Debiasi. Video. https://www.ladige.it/video/meano-il-lunghissimo-corteo-di-vigili-venuti-a-dare-addio-al-comandante-martino-debiasi-1.4353706p=1 - facebook.com facebook Meano, incidente nei campi: muore a 30 anni Martino Debiasi, comunità in lutto e raccolta fondi per la famiglia. #Trentino #Trento #Cronaca #Inprimopiano x.com