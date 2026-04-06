Autismo | il centro nato dalle macerie che la Regione ignora
A L’Aquila, a soli trecento metri dal Consiglio Regionale, si trova la Casa di Michele, un punto di riferimento per le persone con autismo nel territorio. Nonostante la sua vicinanza alle istituzioni e il ruolo importante che svolge, la Regione Abruzzo continua a ignorarla. La struttura è nata dalle macerie di un passato difficile e rappresenta un presidio fondamentale, anche se resta invisibile agli occhi di chi avrebbe il dovere di tutelarla.
L’Aquila, 6 aprile 2026. La Casa di Michele resta un presidio invisibile per la Regione Abruzzo nonostante si trovi a soli trecento metri dal Consiglio Regionale e rappresenti un pilastro per l’autismo nel territorio. Il trauma di una diagnosi di autismo viene paragonato a un sisma che stravolge l’esistenza senza preavviso. Walter Cori descrive questo evento come un terremoto silenzioso che cancella i riferimenti abituali e modifica radicalmente ogni progetto di vita. In questo scenario, chi riceve tale diagnosi entra in una condizione simile a quella dei terremotati. Mentre la società esterna prosegue il proprio ritmo, le famiglie restano sospese in un isolamento profondo, dove il silenzio diventa il rischio maggiore. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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