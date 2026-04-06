Autismo | il centro nato dalle macerie che la Regione ignora

A L’Aquila, a soli trecento metri dal Consiglio Regionale, si trova la Casa di Michele, un punto di riferimento per le persone con autismo nel territorio. Nonostante la sua vicinanza alle istituzioni e il ruolo importante che svolge, la Regione Abruzzo continua a ignorarla. La struttura è nata dalle macerie di un passato difficile e rappresenta un presidio fondamentale, anche se resta invisibile agli occhi di chi avrebbe il dovere di tutelarla.