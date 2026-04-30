L' Europa vara il paracadute contro i rincari dei prezzi energetici

L'Unione Europea ha approvato un nuovo strumento di sostegno per contenere gli aumenti dei costi energetici. La misura, denominata “paracadute”, mira a offrire assistenza ai cittadini e alle imprese colpite da rincari significativi sui prezzi dell’energia. La decisione è stata presa in risposta alle recenti variazioni dei mercati energetici e alle difficoltà di molte famiglie e aziende nel far fronte ai costi crescenti.

Fermo restando che «la misura economica più importante sarebbe ristabilire la pace e la normalità» in Medio Oriente, ha spiegato ieri la vicepresidente della Commissione europea con delega alla Transizione, Teresa Ribera (in foto), Bruxelles apre un ombrello di sicurezza per coprire i costi dell'energia: per l'agricoltura, la pesca, i trasporti terrestri - stradali, ferroviari e per vie navigabili interne - e il trasporto marittimo a corto raggio intra-Ue. Ecco a quali settori si potrà applicare il piano continentale per gli aiuti di Stato, mirati, che consentirà ai Paesi membri di sostenere l'economia Ue nel pieno della crisi. Ognuno dei Ventisette Paesi potrà coprire fino al 70% dei costi extra sborsati (dai beneficiari degli aiuti) per l'aumento dei prezzi di carburante e fertilizzanti provocato dalla chiusura di Hormuz.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'Europa vara il paracadute contro i rincari dei prezzi energetici Notizie correlate Il Portogallo riduce le accise sul gasolio, la Francia vara controlli e l’Ungheria taglia i prezzi dei carburanti: come si muove l’EuropaCon la corsa del greggio e la strategia finale dell’amministrazione Trump nei confronti dell’Iran che appare sempre più sfuggente, il livello di... Leggi anche: Rischio di rincari sui prodotti energetici, controlli a tappeto della finanza contro i "furbetti" [VIDEO] Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Prezzi alle stelle, profitti record: l'Europa vara il piano ma non tassa le compagnie petrolifere; L’UE vara il ventesimo pacchetto di sanzioni contro Mosca; Crisi in Medio Oriente: l’UE vara il piano per sostenere energia, trasporti e agricoltura; Medio Oriente, l'Ue vara un nuovo quadro sugli aiuti di Stato per la crisi energetica. L'Europa vara il paracadute contro i rincari dei prezzi energeticiFermo restando che «la misura economica più importante sarebbe ristabilire la pace e la normalità» in Medio Oriente, ha spiegato ieri la vicepresidente della Commissione europea con delega alla Transi ... ilgiornale.it Oltre il far west digitale: l'Europa vara lo scudo tecnologico per la tutela dei minoriDalla privacy al collegamento con App IO, tutto sul nuovo sistema europeo per i minori. L'era dell' impunità. Leggi i dettagli su Digital-News.it. digital-news.it Appuntamento con QuiEuropa Magazine, in questo numero: La Commissione vara il piano contro il caro energia Eurostat, per l'Italia rapporto deficit/Pil al 3,1% 21 azioni per rafforzare l’economia nel Mediterraneo #europa - facebook.com facebook @UNI_Europa #ICTS, la Conferenza del sindacato europeo dell’ICT, della comunicazione e dei servizi digitali a Copenaghen vara le priorità strategiche 2026-2031: rafforzare il potere sindacale nelle multinazionali del settore, più contrattazione e dialo x.com