L’esondazione dell’Arno raccontata ai ragazzi

Per scrivere questo articolo abbiamo deciso di approfondire le nostre conoscenze sull’esondazione dell’Arno e le sue conseguenze. Abbiamo consultato documenti e fonti ufficiali per comprendere meglio i fatti accaduti e le misure adottate. La cronaca si concentra sui danni provocati dall’alluvione, sugli interventi di emergenza e sulle conseguenze per le comunità colpite. Il nostro obiettivo è presentare i dettagli più rilevanti in modo chiaro e diretto.

Per scrivere questo articolo abbiamo deciso approfondire le nostre conoscenze. Lo abbiamo fatto attraverso ricerche on line in classe, la testimonianza sul video intitolato " Angeli del fango " di Massimo Fossi e Andrea Messeri, e abbiamo anche deciso di intervistare la nonna di una nostra compagna di classe, volontaria. Delle sue parole riportiamo i punti più salienti. Cosa successe in quei giorni? "Pioveva interrottamente, ma in quel periodo era normale che si presentasse quel clima. Dopo un’intera settimana di piogge, però, l’ Arno esondò arrivando, ad esempio, in piazza Santa Croce ad un’altezza di 7 metri. Quando il fiume uscì dagli argini, sciupò libri, documenti e anche opere situate nelle chiese, come il crocifisso di Cimabue".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’esondazione dell’Arno raccontata ai ragazzi Notizie correlate La storia del presidente Pertini raccontata ai ragazzi da Luigi GarlandoIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... La Giostra del Saracino raccontata attraverso lo sguardo dei ragazzi dell'Associazione persone downIl progetto fotografico nasce con l’obiettivo di raccontare la Giostra del Saracino attraverso uno sguardo autentico e originale Il progetto... Altri aggiornamenti L’esondazione dell’Arno raccontata ai ragazziPer scrivere questo articolo abbiamo deciso approfondire le nostre conoscenze. Lo abbiamo fatto attraverso ricerche on line in classe, ... lanazione.it Maltempo, nuova allerta rossa in Toscana (e in Emilia Romagna). Passa la piena dell'Arno. I danni, la paura e le immaginiLe forti piogge fanno innalzare l’allerta da arancione a rossa in Toscana. Frane, allagamenti ed esondazioni in molte zone. Chiuse molte scuole, pesanti i disagi per i trasporti. Timori per il livello ... meteo.it