L' eredità della Venere di Tiziano | 3mila euro alla Pietro Scola di Lecco

L’eredità della “Venere” di Tiziano si lega a una decisione giudiziaria che prevede il pagamento di 3.000 euro a una persona di Lecco. La vicenda riguarda il viaggio dell’opera, che ha attraversato diverse location lombarde, culminando di recente con un’esposizione a Milano. La risonanza dell’evento si è diffusa nel settore artistico e legale, mentre la questione si è chiusa con un pronunciamento giudiziario.

Il viaggio lombardo del capolavoro di Tiziano Venere che benda Amore, iniziato con l’esposizione dell’opera nel cuore della Brianza, si è concluso virtualmente nei giorni scorsi a Milano. A quasi 200 giorni dall’inaugurazione della mostra ospitata a Carate Brianza tra il 17 ottobre e il 9.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Mimose vendute abusivamente: la Festa della Donna porta 3mila euro di multaLa Polizia Locale di Rezzato intensifica i controlli contro il commercio irregolare. Contenuti utili per approfondire Si parla di: L'eredità della Venere di Tiziano: 3mila euro alla Pietro Scola di Lecco; La Venere di Tiziano lascia il segno in Brianza: 20mila euro a quattro scuole del territorio.