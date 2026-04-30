Dal 6 al 9 maggio si svolge il Festival della Legalità, con la partecipazione di figure di rilievo nel settore legale. Durante l’evento, vengono coinvolti oltre 1500 studenti che prendono parte a dibattiti su temi come intelligenza artificiale, sport e reati finanziari. Tra i relatori sono presenti esperti noti, che affrontano questioni legate alla sicurezza e alla legalità nel contesto attuale.

? Cosa sapere Gratteri e Francini partecipano al Festival della Legalità dal 6 al 9 maggio.. Oltre 1500 studenti coinvolti in dibattiti su IA, sport e nuovi reati finanziari.. Vittorio Ferraresi e Pierluigi Senatore hanno presentato ieri mattina i dettagli del primo Festival della Legalità, un evento che trasformerà la città nel fulcro del dibattito civile tra il 6 e il 9 maggio prossimi. L’iniziativa, nata dalla volontà dell’assessorato alla Legalità e Antimafie del Comune in stretta collaborazione con il Tavolo della legalità, mira a trasformare concetti astratti in azioni quotidiane. Il progetto gode inoltre del sostegno istituzionale e operativo di Camera di Commercio, Bper e Fondazione Modena.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Legalità in scena: Gratteri e Francini per un festival tra scuola e IA

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