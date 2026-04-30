Lecco 2026 la sfida di Fumagalli | Palazzo comunale prima dei ponti e dei parcheggi

Il candidato Mauro Fumagalli ha presentato il suo programma nella sala del Don Guanella di via Amendola, a Lecco, nel pomeriggio del 29 aprile. Durante l'incontro, ha illustrato le prime priorità per la città, concentrandosi su una proposta che prevede la realizzazione di un nuovo palazzo comunale prima di interventi su ponti e parcheggi. La presentazione ha coinvolto una presenza di cittadini e rappresentanti locali.

Via i veli dal programma di Orizzonte per Lecco. Nel pomeriggio del 29 aprile, nella sala del Don Guanella di via Amendola, il candidato Mauro Fumagalli ha spiegato quali siano le sue prime priorità per la città capoluogo. Il documento presentato si intitola "Lecco, città che unisce" ed è.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Parcheggi a Lecco: "In via Spirola e via Calvi servivano soluzioni prima dei tagli"A seguito dell'assemblea pubblica svoltasi ieri sera, alla quale abbiamo partecipato direttamente, riteniamo doveroso condividere alcune riflessioni... “Locali biblioteca comunale alla ditta dei parcheggi, mancano chiarezza e risposte”Nuova polemica politica a Oria, sollevata dal consigliere Attilio Ardito: "La ditta ha beneficiato gratuitamente di spazi pubblici? C’è stato un... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Elezioni a Lecco, i numeri: sfide tra cinque candidati e undici liste; Lecco 2026, la sfida di Fumagalli: Palazzo comunale prima dei ponti e dei parcheggi; Elezioni comunali Lecco e provincia 2026: candidati, liste e sfide nei Comuni al voto; Elezioni 2026. Candidati e liste di tutti i comuni lecchesi al voto. Lecco 2026, la sfida di Fumagalli: Palazzo comunale prima dei ponti e dei parcheggiDalla riapertura del Ponte Vecchio alla riduzione dell'Irpef: ecco il cronoprogramma in quattro fasi per trasformare Lecco ... leccotoday.it Lecco: elezioni 2026. Il punto sulla corsa a 5 alla poltrona di sindacoGattinoni e Boscagli favoriti, ma la lista di Fumagalli può spostare gli equilibri al secondo turno Le due liste nate dall’area leghista una guidata da Colombo e l’altra da Losi puntano a intercettare ... msn.com **[CERCO CASA / ROOM OR FLAT WANTED]** Ciao! Sono Ivin, studente magistrale di Ingegneria al PoliMi. Cerco una sistemazione a Lecco dal **1° agosto** per un anno. Valuto sia una **camera singola** sia un **appartamento intero** (anche grande - facebook.com facebook