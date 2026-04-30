Le telecamere di Rai 3 in Brianza per uno speciale che andrà in onda a luglio

Una troupe di Rai 3 si è recata a Seveso per realizzare delle riprese legate allo speciale in programma il 10 luglio. La trasmissione “Sapiens, un solo pianeta” ha visitato la città nei giorni scorsi per documentare la vicenda dell'incidente avvenuto all'azienda Icmesa. Le telecamere sono state posizionate nei punti ritenuti significativi per ricostruire quegli eventi e trasmettere un approfondimento sul dramma vissuto dalla comunità locale.

Le telecamere di Rai 3 a Seveso per uno speciale sulla tragedia dell'Icmesa. Nei giorni scorsi una troupe della trasmissione “Sapiens, un solo pianeta” è venuta in città per effettuare riprese utili ad uno speciale che andrà in onda la sera del 10 luglio sul tragico incidente dell'Icmesa che.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Lo sport ferrarese sulla Rai, in città le riprese di 'Linea Verde Illumina': quando andrà in ondaSi sono svolte mercoledì 1 aprile in città le riprese per la puntata di Linea Verde Illumina di Rai che andrà in onda il prossimo 18 aprile. Milo Infante non andrà in onda con Ore 14 per quasi 3 settimane, "sospeso" da Rai 2 per le Olimpiadi 2026La trasmissione Ore 14, condotta su Rai 2 da Milo Infante, andrà in onda con l’ultima puntata prima di una sosta di quasi tre settimane. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: 25 aprile: le telecamere di Rai 2 si accendono su Barberino Tavarnelle. E sulla testimonianza di Mirella Lotti; Federico Quaranta racconta San Severino: in città le telecamere di Rai 1; Storie italiane 2025/26 - Crans-Montana, il video choc dell'incendio - 28/04/2026 - Video; Radio3 Mondo. 25 aprile: le telecamere di Rai 2 si accendono sulla cultura della memoria di Barberino TavarnelleLa luce della memoria illumina la comunità di Barberino Tavarnelle (Firenze) e si diffonde sul territorio nazionale. La strage di Pratale sarà narrata e rievocata oggi sulle reti televisive nazionali. toscanaoggi.it Famiglia nel bosco, la lettera di Catherine a Mattarella: «I bambini li vedo solo due volte a settimana»Le telecamere di Ore 14, trasmissione di Milo Infante in onda su Rai 2, hanno ripreso Catherine Birmingham mentre tenta di scrivere un appello al Presidente della Repubblica Sergio ... leggo.it Radio1 Rai. . Ancora in fuga l'uomo che a #Ibiza ha #accoltellato e ucciso l'#italiano Francesco Sessa, originario di Salerno. Testimoni hanno riferito di averlo visto mentre parlava con altre 2 persone, in una lingua straniera, poco prima dell'aggressione. Andre - facebook.com facebook #DanielaFumarola alla conferenza stampa Rai: «La parola chiave è contrattazione perché rappresenta l’esercizio pieno del nostro ruolo. Una contrattazione di qualità, soprattutto quella decentrata, nei luoghi di lavoro e nei territori, che deve essere sempre pi x.com