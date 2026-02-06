Milo Infante non andrà in onda con Ore 14 per quasi 3 settimane sospeso da Rai 2 per le Olimpiadi 2026

La Rai ha deciso di sospendere Milo Infante da Ore 14 per quasi tre settimane. La motivazione ufficiale riguarda la copertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, che richiede spazio in palinsesto. La scelta non è legata a questioni editoriali, ma alla programmazione speciale per gli eventi sportivi.

La trasmissione Ore 14, condotta su Rai 2 da Milo Infante, andrà in onda con l’ultima puntata prima di una sosta di quasi tre settimane. Il programma è stato infatti “sospeso” per lasciare spazio alla copertura integrale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, in programma dal 4 al 22 febbraio. All’appuntamento quotidiano con i casi di cronaca e i temi d’attualità, ormai consolidato nel palinsesto pomeridiano e serale della rete pubblica, si sostituirà dunque una maratona sportiva che domina tutta la programmazione. Perché Ore 14 di Milo Infante non va più in onda Quando torna Ore 14 dopo la pausa per le Olimpiadi 2026 Di cosa parla Milo Infante a Ore 14 Perché Ore 14 di Milo Infante non va più in onda La sospensione di Ore 14, che normalmente va in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 15:30 circa, non è una cancellazione definitiva né una scelta editoriale dettata da ascolti in calo, ma una decisione strategica del palinsesto Rai per coprire gli eventi olimpici. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Questa mattina, alle 14, la trasmissione di Milo Infante si è interrotta.

Oggi, martedì 20 gennaio, alle ore 14, Milo Infante conduce una versione ridotta di Ore 14 su Rai 2, con inizio posticipato di 30 minuti.

