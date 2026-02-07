Le novità beauty di febbraio 2026

Febbraio 2026 porta tante novità nel mondo beauty. Arrivano nuovi brand indipendenti, alcune celebrity si aggiungono come ambassador e ci sono profumi ispirati al Medio Oriente. Un mese che si presenta ricco di sorprese e tendenze da scoprire passo dopo passo.

Sephora ha due nuovi indie brand che promettono molto bene Uno dei talenti di Sephora è proprio quello di fare scouting di brand di nicchia e trasformarli in dei colossi del beauty, vedi Sol de Janeiro. Tra le new entry c'è Glowery, dal pack giocoso e colorato, e formule smart attente alla barriera cutanea. Il brand è stato fondato nel 2024 da Alexandra Kolasinski con l'intento di unire rigore dermatologico e piacere d’uso. I prodotti sono realizzati in Francia e Corea e sono formulati con il 97%-99% di ingredienti di origine naturale, dal Latte pro-collagene glassante al Siero illuminante con centella asiatica, al Burro anti-età che trattiene l'umidità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Negli ultimi anni, il settore della bellezza ha visto la nascita di nuove beauty destination, tra store, boutique e saloni innovativi.

