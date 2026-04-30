Le Iene Show | anticipazioni servizi e scherzi di oggi 30 aprile 2026

Stasera alle 21,20 su Italia 1 va in onda una nuova puntata di Le Iene Show, condotta da Veronica Gentili. La trasmissione include servizi, scherzi, interviste e anticipazioni sui temi di giornata. La puntata si propone di trattare diversi argomenti attraverso le inchieste e le inquadrature proprie del programma, che è presente nel palinsesto televisivo dal 2007.

Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 30 aprile. Questa sera, mercoledì 30 aprile 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 30 aprile. Anticipazioni. Tra gli ospiti in studio: The Kolors, Giulia Innocenzi e Giampaolo Morelli. Tra i servizi in onda: Max Andreetta intervista Olindo Romano, condannato all’ergastolo con la moglie Rosa Bazzi per la strage di Erba.🔗 Leggi su Tpi.it

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