Le Iene Show | anticipazioni servizi e scherzi di oggi 8 aprile 2026

Stasera, alle 21,20 su Italia 1, va in onda una nuova puntata di Le Iene Show, condotto quest’anno da Veronica Gentili. La trasmissione prevede servizi, interviste e scherzi, offrendo un approfondimento sui temi di attualità e curiosità. La programmazione include anche contenuti in streaming e anticipazioni sui servizi che saranno presentati durante la serata. La trasmissione è una delle produzioni storiche di Mediaset.

Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 8 aprile. Questa sera, mercoledì 8 aprile 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 8 aprile. Anticipazioni. Tra gli ospiti in studio: Samurai Jay. Tra i servizi in onda: esiste un mercato invisibile che cresce ogni volta che la temperatura del dibattito online si alza. È l’economia dell’indignazione: un modello di business digitale dove la rabbia e la polarizzazione emotiva non sono incidenti di percorso, ma il motore principale per massimizzare l’engagement. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 8 aprile 2026 Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 1 aprile 2026Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 1 aprile Questa sera, mercoledì 1 aprile 2026, alle ore 21,20 su Italia 1... Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 1 febbraio 2026Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 1 febbraio Questa sera, domenica 1 febbraio 2026, alle ore 21,20 su... Temi più discussi: Le iene, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e gli ospiti; Le iene presentano Colpevoli davvero?. Dalla strage di Erba al giallo di Garlasco: le anticipazioni del programma di Italia 1; Le iene, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e gli ospiti; Le Iene: puntate in onda su Italia1. Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 8 aprile 2026Le Iene Show: anticipazioni, servizi, ospiti, scherzi, interviste e streaming della puntata di oggi, 8 aprile, ore 21,20 su Italia 1 ... tpi.it Le Iene Show su Italia 1: anticipazioni 8 aprileQuesta sera, mercoledì 8 aprile 2026, alle 21,10 su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene Show. Vediamo inviati, temi e scaletta della serata condotta da Veronica Gentili e Max Angioni. Le ... radiomusik.it Le Iene. . - facebook.com facebook