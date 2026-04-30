L’avvocato di Sempio | Leggeremo gli atti e depositeremo 3 consulenze Andrea? Cerchiamo di responsabilizzarlo

Da fanpage.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'avvocato di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, ha dichiarato che verranno esaminati gli atti e depositate tre consulenze. Ha aggiunto che si sta cercando di responsabilizzare l'indagato e di aiutarlo a gestire la pressione legata al procedimento giudiziario. La posizione dell'avvocato si inserisce nel contesto delle fasi processuali in corso, senza fornire ulteriori dettagli sulla vicenda.

L'avvocato di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, a Fanpage.it: "Noi cerchiamo di prepararlo a convivere con questo patema, con questa spada di Damocle che è il processo". Il 6 maggio interrogatorio in Procura.🔗 Leggi su Fanpage.it

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