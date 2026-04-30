L’avvocato di Sempio | Leggeremo gli atti e depositeremo 3 consulenze Andrea? Cerchiamo di responsabilizzarlo

L'avvocato di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, ha dichiarato che verranno esaminati gli atti e depositate tre consulenze. Ha aggiunto che si sta cercando di responsabilizzare l'indagato e di aiutarlo a gestire la pressione legata al procedimento giudiziario. La posizione dell'avvocato si inserisce nel contesto delle fasi processuali in corso, senza fornire ulteriori dettagli sulla vicenda.

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