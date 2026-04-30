L' auto schiacciata dalle bobine di un camion | morto 25enne di Montegrotto

Da padovaoggi.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 25 anni di Montegrotto Terme ha perso la vita in un incidente avvenuto nel pomeriggio del 28 aprile sull'autostrada A1 tra Monte San Savino e Valdichiana. Secondo quanto ricostruito, la vettura è stata schiacciata da bobine trasportate da un camion. Il ragazzo è stato soccorso sul posto, ma è deceduto dopo una breve agonia. La dinamica dell’incidente è al centro di un'indagine da parte delle autorità competenti.

Dramma in autostrada, muore un ragazzo di Montegrotto Terme dopo una breve agonia. L'incidente è avvenuto il 28 aprile attorno alle 17,30 lungo l'A1 tra Monte San Savino e Valdichiana. Siamo in un lembo di terra compreso tra le province di Arezzo e Siena. Secondo quanto ricostruito dagli agenti.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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