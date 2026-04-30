L' auto schiacciata dalle bobine di un camion | morto 25enne di Montegrotto

Un giovane di 25 anni di Montegrotto Terme ha perso la vita in un incidente avvenuto nel pomeriggio del 28 aprile sull'autostrada A1 tra Monte San Savino e Valdichiana. Secondo quanto ricostruito, la vettura è stata schiacciata da bobine trasportate da un camion. Il ragazzo è stato soccorso sul posto, ma è deceduto dopo una breve agonia. La dinamica dell’incidente è al centro di un'indagine da parte delle autorità competenti.

Dramma in autostrada, muore un ragazzo di Montegrotto Terme dopo una breve agonia. L'incidente è avvenuto il 28 aprile attorno alle 17,30 lungo l'A1 tra Monte San Savino e Valdichiana. Siamo in un lembo di terra compreso tra le province di Arezzo e Siena. Secondo quanto ricostruito dagli agenti.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Scontro frontale alle porte di Roma fra un auto e un camion dei rifiuti: morta una 25enneIncidente mortale sulla provinciale 33 fra Tivoli e Ciciliano: una 25enne perde la vita dopo lo scontro frontale con un camion dei rifiuti. Leggi anche: Scontro frontale auto-camion dei rifiuti: morta 25enne