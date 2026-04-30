Negli ultimi tempi, i sondaggi indicano un aumento del sostegno per il partito di destra in Germania, che ha raccolto più voti rispetto agli altri partiti a livello nazionale. Contestualmente, emergono dubbi sulla trasparenza dei finanziamenti ricevuti, con alcune fonti che segnalano flussi di denaro poco chiari. La crescita del partito ha portato a una ridefinizione delle coordinate politiche nel paese, con un forte spostamento verso destra.

Il baricentro politico tedesco si sta spostando sempre più a destra. Alternative für Deutschland (Afd) è ormai diventata il primo partito a livello nazionale. I sondaggi più recenti confermano l’aumento del distacco dalla Cdu del cancelliere Friedrich Merz: secondo l’Istituto Forsa, l’estrema destra è al 27 per cento, davanti ai conservatori al 22 per cento. Merz è ai minimi storici, con la fiducia di solo il 15 per cento. E la discesa potrebbe ancora proseguire, visto l’andamento del governo: la Große Koalition con i socialdemocratici della Spd è una palla al piede per una Germania che sta sempre più sprofondando nella crisi economica. C’è poco da stupirsi dunque se l’AfD è in pole position in vista delle elezioni regionali che in autunno si terranno in tre Länder orientali.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’ascesa dell’AfD tra sondaggi e finanziamenti opachi

Notizie correlate

Leggi anche: Geografie dell’anima: l’ascesa del book travel tra realtà e immaginazione

OBI sfida il mercato: tra nuovi spot TV e l’ascesa dell’app heyOBIIl marchio OBI punta tutto sulla presenza in Italia, puntando a integrare i propri 57 punti vendita fisici con una strategia digitale sempre più...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Cose dell'altro mondo, la newsletter. AfD über alles, ma ha problemi di crescita e di nazismo; Germania, nell’Est del Paese AfD è attualmente il primo partito; Intervista ad Angelo Bolaffi: Germania tra Trump e Putin: non sa cosa fare, Afd unico partito operaio; Germania, tutte le tensioni tra industriali e governo.

La pasionaria italiana dei metalmeccanici tedeschi: Preoccupata per l’ascesa dell’AfdÈ la pasionaria dei metalmeccanici tedeschi, l’italiana che ha guidato mega scioperi dello scorso anno per scongiurare le chiusure delle fabbriche Volkswagen. Daniela Cavallo, classe 1975, figlia di ... repubblica.it

L'ascesa dell'ultradestra in Germania è il vero pericolo per l'Unione EuropeaPer il resto, le proposte di AFD non sono diverse da quelle della destra tradizionale: viene ipotizzato uno Stato forte basato su un'economia che privilegi innanzitutto imprese e prodotti tedeschi, ... it.blastingnews.com

#Germania, l' #Afd prima nei sondaggi: distacca la #Cdu di cinque punti. E tra #Spd e #Linke è testa a testa. x.com

Su Minetti vi stanno fregando, sua intoccabilità Mattarella e l’Afd: quindi, oggi… - facebook.com facebook