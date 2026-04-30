L' arbitro Gervasoni per 4 ore dai pm Escludo al 100% una manomissione dell' audio del Var

L’arbitro Andrea Gervasoni è stato ascoltato per circa quattro ore dai pubblici ministeri in merito a un’indagine riguardante possibili anomalie nelle registrazioni audio del sistema Var. Durante l’interrogatorio, ha dichiarato di escludere completamente la possibilità che l’audio sia stato manomesso, affermando con certezza questa posizione. L’inchiesta, avviata qualche tempo fa, si concentra su eventuali irregolarità legate alla gestione dei file audio durante le partite.

Quasi quattro ore di interrogatorio davanti agli inquirenti. Andrea Gervasoni, supervisore al Var indagato nell'inchiesta per frode sportiva insieme ad altri quattro arbitri, tra cui il designatore Gianluca Rocchi, ha risposto punto per punto alle domande del pm Maurizio Ascione e dei finanzieri del nucleo operativo. Negando naturalmente ogni addebito. In merito alla partita Inter-Roma, una delle cinque al centro dell'inchiesta della procura milanese, mentre l'avvocato Michele Ducci risponde ai cronisti, decide di intervenire anche Gervasoni e alla domanda di un giornalista risponde per escludere "al 100 per cento" una manomissione dell'audio del var.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'arbitro Gervasoni per 4 ore dai pm. "Escludo al 100% una manomissione dell'audio del Var" Notizie correlate Gervasoni, 4 ore dai pm: «In Inter-Roma solo un erroraccio del Var, escludo al 100% manomissioni dell?audio»Si è concluso dopo circa quattro ore l’interrogatorio di Andrea Gervasoni, supervisore Var autosospeso e indagato dalla Procura di Milano per... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: L'arbitro Gervasoni per 4 ore dai pm. Escludo al 100% una manomissione dell'audio del Var; Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni; Inchiesta arbitri, ecco cosa ha detto Gervasoni durante l'interrogatorio; Caos Arbitri: anche il mantovano Andrea Gervasoni è indagato e si dimette. L'arbitro Gervasoni per 4 ore dai pm. Escludo al 100% una manomissione dell'audio del VarHa negato ogni addebito e sul rigore non assegnato ai nerazzurri per il fallo di Ndicka su Bisseck, il 27 aprile 2025, nega assolutamente un intervento sull'audio in sala ... msn.com Interrogatorio Gervasoni dal pm per 4 ore: «Escludo che l'audio di Inter-Roma sia stato manomesso»Il supervisiore Var Andrea Gervasoni interrogato per quattro ore dal pm Maurizio Ascione. Il suo legale Ducci: «Sull'incontro a San Siro non sappiamo nulla, non è nel capo di incolpazione» ... corriere.it Adesso che Gervasoni interrogato dal PM ha dichiarato che non c'è stata ingerenza sul Var #InterRoma Siete più sereni o siete ancora agitati ! #inter #var # pm - facebook.com facebook La cosa più rilevante emersa dal lungo interrogatorio di #Gervasoni è che ci sono intercettazioni nell'inchiesta condotta dal PM #Ascione.Poi congetture e disinformazione come quello scritto su #InterRoma gara che è fuori dall'indagine. La sensazione è che s x.com