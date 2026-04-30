A Monza, oltre ai monumenti più noti, ci sono angoli meno noti che raccontano un volto diverso della città. Tra le vie del centro storico si celano spazi che spesso passano inosservati, oltre alle attrazioni più famose come la Villa Reale e l’Autodromo. Sono luoghi che si nascondono tra le strade quotidiane, meno frequentati ma comunque parte integrante dell’identità locale.

Non solo Villa Reale, Autodromo e Duomo con la Corona ferrea. C’è una Monza che sfugge allo sguardo distratto, nascosta tra le pieghe familiari del centro storico, mimetizzata nelle vie percorse ogni giorno. Non è la Monza dei grandi monumenti, ma un volto più silenzioso e a volte dato per scontato: quello dell’ architettura contemporanea del Novecento. A rivelarlo è un itinerario tanto curioso quanto istruttivo, promosso dal sito del turismo del Comune (turismo.monza.it), che invita cittadini e visitatori a riscoprire la città con occhi nuovi. Il progetto si chiama AMM - Architetture Moderno Monza - ed è nato nel 2021 dalla collaborazione tra il Comune e l’ordine degli Architetti di Monza e Brianza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’altra faccia di Monza. Il turismo scopre gli itinerari nascosti della modernità

Notizie correlate

Sport e religione, l’altra faccia del turismoIl turismo a Porto San Giorgio trova sempre più stabilità grazie a due componenti ormai determinanti: gli eventi sportivi e il movimento...

"L'altra faccia della medaglia": così gli animalisti tornano a pungere il Trentino su orsi e lupiL'ultima azione è stata fatta sia nel nostro territorio che a Verona, dove è in programma all'Arena la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi...

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: L’altra faccia di Monza. Il turismo scopre gli itinerari nascosti della modernità; Fidal, danza e cricket: l'altra faccia dello sport; Fantacalcio, 3 giocatori tornati protagonisti; L'altra faccia dello spettacolo, l'invasione di meduse ferma i pescatori: Danni incalcolabili.

L’altra faccia di Monza. Il turismo scopre gli itinerari nascosti della modernitàIl Comune rilancia un progetto firmato nel 2021 dall’ordine degli architetti. Viaggio d’autore dal razionalismo degli anni Venti al boom del dopoguerra. ilgiorno.it

AC Monza partecipa al dolore della famiglia per la scomparsa di Sergio Longoni, grande imprenditore brianzolo che ha dedicato tutta la sua vita allo sport e in particolare alla montagna con passione e genialità, rendendo il suo nome popolare in tutta Italia. - facebook.com facebook

Vai #Monza: la A può essere ad un passo! x.com