Lago di Annone | summit all’impianto di risanamento

A Civate si è tenuto un incontro tra amministratori locali e rappresentanti dell’Autorità di Bacino presso l’impianto di risanamento del Lago di Annone. L’obiettivo della riunione è stato discutere delle questioni legate alla gestione e al miglioramento della qualità delle acque del lago. All’appuntamento hanno partecipato figure istituzionali e tecnici coinvolti nelle attività di tutela ambientale e di pianificazione territoriale.

A Civate si è svolto un incontro tecnico-istituzionale rivolto agli amministratori locali e all’Autorità di Bacino. L’idrobiologo Alberto Negri e i tecnici della società Sta, incaricati dalla Provincia di Lecco, hanno illustrato nel dettaglio il funzionamento degli impianti di risanamento attivi.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Schiuma nel Lago Patria, ancora allarme scarichi. “Serve impianto di depurazione all’idrovora” Trasimeno, lago da salvare. Aperto l'impianto di adduzione da MontedoglioTuoro sul Trasimeno (Perugia), 28 febbraio 2026: la cerimonia di apertura dell'impianto di adduzione dell'acqua dalla diga di Montedoglio. Contenuti e approfondimenti Lago di Como, Annone e Pusiano: tuffi liberi ma attenzione alla dermatite del bagnanteLecco, 6 agosto 2022 – Sono tutte balneabili le spiagge lecchesi del lago di Como. L'unico posto dove non si può fare il bagno è la spiaggia della Malpensata a Lecco per motivi di sicurezza. Le altre, ... ilgiorno.it Il lago di Annone è invaso da alghe: la spiaggia di Ona non è balneabileAnnone Brianza (Lecco), 14 luglio 2023 – Il lago di Annone coperto da un tappeto di alghe, come l'Adriatico invaso dalla mucillagine nell'estate del 1989. I tecnici di laboratorio del dipartimento di ... ilgiorno.it