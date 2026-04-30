La Nazionale di pallanuoto femminile ha presentato il nuovo allenatore in occasione delle qualificazioni a Rotterdam, dove ha preso il posto del precedente tecnico. Durante le partite di qualificazione, il gruppo ha affrontato il primo impegno ufficiale sotto la guida del nuovo allenatore. La manifestazione si è svolta questa settimana e proseguirà con ulteriori incontri previsti per i prossimi giorni.

Punto e a capo. Il nuovo corso del Setterosa comincia domani a Rotterdam, con le qualificazioni della World Cup: è il primo impegno di Maurizio Mirarchi, passato il 2 marzo dalla panchina del Settebello (assistente di Sandro Campagna) a quella delle azzurre, dopo il divorzio dal ct Carlo Silipo. Le ragazze si sono preparate nei giorni scorsi nel centro federale di Trieste, dove Mirarchi allena la squadra maschile di A-1: “Abbiamo lavorato intensamente, sia sul piano fisico sia su quello tattico, cercando di costruire un’identità di gioco chiara e gettare le basi per il futuro. Ho visto grande disponibilità e impegno. Sarà un test estremamente impegnativo – spiega il tecnico - con le formazioni più forti del mondo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La World Cup lancia il nuovo Setterosa di Mirarchi

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