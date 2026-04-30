La verità inafferrabile tra propaganda e fake

In un’epoca dominata da fake news e propaganda, la ricerca della verità si rivela sempre più complessa. Tra teorie complottiste e notizie false, diventa difficile distinguere i fatti dai racconti distorti. La realtà si presenta spesso sfuggente e difficile da verificare, lasciando spazio a dubbi e confusione. La sfida consiste nel discernere le informazioni affidabili da quelle che diffondono disinformazione.

La verità, sempre lei. Che magari ci farà pure male, come cantava Caterina Caselli. Ma per il momento risulta più che altro inafferrabile fra complottismi, propaganda, fake news. Mentre gli algoritmi non fanno che inviarci conferme rispetto alle nostre opinioni e ai nostri desideri. Meglio quindi indagare. Come si ripromette di fare LIFE il Festival di Zona K, da oggi al 21 maggio in co-produzione con Fabbrica del Vapore. Focus su teatro, media, linguaggi ibridi. Non a caso il titolo omaggia la celebre rivista di fotogiornalismo. Con l’obiettivo di confermare il bel successo dello scorso anno. Primo appuntamento nel pomeriggio alle 18.30 all’Arco della Pace con " Signal in Milano " degli olandesi Strijbos & Van Rijswijk.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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