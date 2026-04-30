La settimana delle arti e dei mestieri a Torreglia

A Torreglia si svolge una settimana dedicata alle arti e ai mestieri, con eventi e laboratori aperti alla comunità. La manifestazione si tiene nel cuore dei Colli Euganei e coinvolge artigiani, artisti e studenti. Durante l’iniziativa vengono organizzate esposizioni, dimostrazioni pratiche e attività educative, con l’obiettivo di promuovere l’apprendimento attraverso la creatività e il fare manuale. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e si rivolge a tutte le fasce di età.

Nel cuore dei Colli Euganei, Torreglia rinnova il suo impegno nel costruire una comunità che educa attraverso l’arte, la creatività e il fare. La Settimana delle Arti e dei Mestieri è un progetto ideato dall’Amministrazione comunale all’interno del Patto Educativo di comunità e realizzato in.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Casa Circondariale, un successo l’Accademia delle Arti e dei Mestieri del Teatro in CarcereLa prima edizione si è chiusa con un percorso di 704 ore suddiviso su sei corsi tecnici e artistici con 45 partecipanti complessivi. Leggi anche: Capodanno Fiorentino, arti e mestieri in piazza