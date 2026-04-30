Durante una recente puntata de La Ruota della Fortuna, la co-conduttrice Samira Lui si è presentata con un look molto diverso dal solito, attirando l’attenzione del pubblico e dei media. La sua scelta di abbigliamento ha suscitato numerosi commenti sui social, diventando uno degli argomenti più discussi tra gli spettatori. La trasmissione, nota per il suo format dedicato al gioco, si distingue anche per i cambi di stile delle sue presentatrici.

Il gioco è ciò che conta davvero, ma anche la moda ha la sua importanza a La Ruota della Fortuna. Gli outfit sfoggiati dalla co-conduttrice Samira Lui sono, puntata dopo puntata, tra gli elementi più commentati della trasmissione. E stasera Samira ha dato a tutti di che parlare, sfoggiando un look decisamente diverso dal solito e che, con qualche accortezza, in molte sono già pronte a sfoggiare alla prossima riunione aziendale. Samira Lui si trasforma in Office Siren. Il look di Samira Lui a La Ruota della Fortuna è giocoso e lezioso, fatto di abitini colorati e scintillanti, come quelli che le giovanissime sfoggiano alle più sfarzose feste dei 18 anni.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Samira Lui irriconoscibile: l’inaspettato look da Office Siren

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