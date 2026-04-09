Romulo ed Emilia si baciano, ma l'infermiera annuncia la sua partenza immediata. Pia e Catalina tentano l'impossibile per non farla andare via e riunire la coppia. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: il passato non è mai passato a Palazzo Luján: mentre Romulo ed Emilia si ritrovano, una notizia inaspettata rischia di separarli per sempre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 10 aprile: Emilia lascia la tenuta, Romulo disperato!

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