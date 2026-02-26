teatro romano eventi per la pax romana e la costruzione della prima europa

Un grande progetto di sperimentazione storica prenderà vita in uno dei luoghi più suggestivi della Campania antica, il Teatro romano di Benevento. Nei giorni 28 febbraio e 1° marzo, l’antico teatro diventerà il cuore pulsante di un’iniziativa di ricostruzione storica e sperimentazione archeologica, un percorso condiviso che vedrà protagoniste dieci associazioni di rievocazione storica provenienti da tutta Italia, unite da un obiettivo comune: studiare, comprendere e raccontare la storia attraverso la sperimentazione diretta. Un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, in cui gesti, tecniche, equipaggiamenti e momenti di vita quotidiana del passato prenderanno forma con rigore storico e scientifico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Domenica 1 marzo alle 11,30 il Teatro Romano di Benevento ospiterà il primo raduno nazionale di rievocazione storica romana, con uno spettacolo per il pubblico dal titolo "La Pax Romana e la costruzione della prima Europa", con 10 associazioni provenient - facebook.com facebook