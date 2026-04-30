Il 29 aprile, Kate Middleton e il principe William hanno condiviso una foto di famiglia per festeggiare i loro 15 anni di matrimonio. L’immagine mostra un momento bucolico e naturale, differente dalle solite immagini ufficiali, e rappresenta una scelta consapevole di rottura con il protocollo tradizionale. La foto è stata pubblicata sui canali ufficiali della coppia e mostra un ambiente all’aperto, con i due insieme ai figli.

È un’immagine bucolica che rompe con il protocollo, quella pubblicata il 29 aprile da Kate Middleton e dal principe William, per celebrare i 15 anni dal loro matrimonio. I Duchi di Galles, a piedi nudi, sono sdraiati in un prato, e con loro i tre figli, George, nato nel 2013, Charlotte, nata nel 2015, e Louis, classe 2018, oltre ai due cani. Il 29 aprile del 2011, nella cattedrale londinese dei Westminster, il primogenito di Carlo e Lady Diana prendeva in moglie la borghese Catherine Middleton, conosciuta ai tempi dell’università alla St. Andrews; 15 anni più tardi, e con tre figli in più, la coppia ha ricordato l’anniversario con una delle immagini che, in occasioni particolari, vengono pubblicate sul loro account Instagram ufficiale, da oltre 17 milioni di follower.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - La nuova foto di famiglia di William e Kate Middleton per i loro 15 anni di matrimonio

Prince William, Kate Middleton Celebrate Anniversary With Family Photo | E! News

Notizie correlate

William e Kate Middleton pubblicano una nuova foto di famiglia per i quindici anni di matrimonio con i tre figli e i due cani, tutti rilassati su un pratoLa coppia, destinata un giorno a guidare la monarchia britannica, celebrara oggi una delle ricorrenze più significative della propria vita privata e...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Il principe William e Kate Middleton pubblicano una nuova foto di famiglia per i quindici anni di matrimonio con i tre figli e i due cani, tutti rilassati su un prato; Le foto del nuovo cane di Kate Middleton e il principe William (che ha un nome dolcissimo); Kate Middleton all'Anzac Day, look blu con orecchini di zaffiro in omaggio a Lady D. FOTO; Kate Middleton, Charlotte compie 11 anni: il piano dei genitori (che sta funzionando).

La principessa Charlotte compie 11 anni e Kate Middleton e William postano una sua nuova (bellissima) foto sui socialIn occasione del suo undicesimo compleanno, William e Kate Middleton dedicato un dolce messaggio alla figlia Charlotte ... vanityfair.it

Le foto del nuovo cane di Kate Middleton e il principe William (che ha un nome dolcissimo)Il principe e la principessa del Galles hanno rivelato il nome del loro nuovo cane: Otto, un cocker spaniel cioccolato proveniente da una cucciolata della loro cagnolina Orla. Kensington Palace ha ann ... elle.com

C’erano una volta Kate e Harry, complici e affiatati come fratelli, molto prima che tutto cambiasse. Durante un Natale a Sandringham, Kate Middleton regalò al cognato un oggetto che fece ridere anche la regina. Un dono ironico e fuori dagli schemi, che racco - facebook.com facebook

Kate Middleton e il Principe William hanno festeggiato 15 anni di matrimonio #KateMiddlton x.com