La lunga astinenza il gol con la Juve Stabia la rinascita | così Petagna si è ripreso il Monza

Dopo un periodo difficile segnato da una lunga assenza, l’attaccante è tornato in campo segnando un gol decisivo contro la Juve Stabia. Questa rete ha segnato il suo ritorno in Serie A, dove si è messo in evidenza come protagonista. La sua stagione si è poi conclusa con una rinascita personale, dopo un periodo complicato legato a problemi di salute. Ora, l’attaccante guarda avanti, con fiducia e determinazione.

Andrea Petagna è finalmente tornato a sorridere. L’attaccante del Monza festeggia il ritorno in Serie A dei biancorossi dopo una stagione da protagonista. Lo scorso 30 novembre il classe ’95 ha ritrovato la via del gol e non si è più fermato: prima di quella rete contro la Juve Stabia al Menti l’ex Cagliari non segnava addirittura da 686 giorni. L’ultimo centro era arrivato il 14 gennaio 2024, con la maglia del club sardo, contro il Bologna. Poi addirittura nessun gol in 13 presenze nella passata stagione. Petagna ha attraversato il buio, fatto a pugni con le difficoltà per rivedere la luce. Lo ha raccontato in un’intervista alla Gazzetta qualche mese fa: “Ho trascorso un anno e mezzo durissimo.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La lunga astinenza, il gol con la Juve Stabia, la rinascita: così Petagna si è ripreso il Monza Il gol di Pierobon in Juve Stabia Spezia Notizie correlate Leggi anche: Remuntada Monza: Hernani e Petagna firmano la vittoria con la Juve Stabia Leggi anche: Juve, allarme Y?ld?z: il numero 10 tra l’astinenza dal gol e il timore del forfait Contenuti utili per approfondire Si parla di: E' sempre calciomercato: spunta un retroscena relativo a gennaio. E in futuro... Juve Stabia, pari di carattere a Pescara: le Vespe restano in zona playoff ma il tabù Adriatico resistePrestazione solida della squadra di Abate che risponde al vantaggio di Insigne con Correia: punto pesante nella corsa playoff a due giornate dalla fine ... ilgazzettinovesuviano.com Pescara-Juve Stabia 1-1, Correia risponde a Insigne. Pari tra biancazzurri e giallobléAggiornamenti in diretta Pescara-Juve Stabia. Il Pescara ospita la Juve Stabia per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B ... restodelcalcio.com