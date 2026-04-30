La falsa foto del Black Hawk americano abbattuto dagli iraniani

Su Facebook circolano diverse immagini che mostrano un elicottero Black Hawk dell’esercito statunitense, con alcune persone che sostengono sia stato abbattuto dall’esercito iraniano. Tuttavia, non ci sono conferme ufficiali o dettagli che chiariscano l’origine o l’autenticità di queste foto. La diffusione di questa immagine ha attirato l’attenzione di utenti e media online, senza però fornire elementi verificabili a supporto di tali affermazioni.

Diverse condivisioni Facebook mostrano la foto di un elicottero Black Hawk dell’esercito americano presumibilmente abbattuto dall’esercito iraniano. Tuttavia, non esiste alcun riscontro di un simile abbattimento: l’immagine è un contenuto generato dall’ Intelligenza artificiale, come confermato dai metadati invisibili presenti nel file. Per chi ha fretta:. Circola sui social l’immagine di un Black Hawk che sarebbe stato abbattuto dall’Iran.. Non ci sono conferme ufficiali di incidenti o scontri che coinvolgano questo tipo di velivolo in Iran.. L’analisi tecnica rivela la presenza del watermark SynthID, utilizzato da Google per marcare i contenuti generati dalla propria IA.🔗 Leggi su Open.online BREAKING: IRAN SHOOTS DOWN US JET. Evidence Emerges! Notizie correlate F-15 abbattuto, l’Iran mette una taglia sui piloti dispersi: scattano le ronde sui monti. Missione Usa con i Black-HawkTeheran, 3 aprile 2026 – È una corsa contro il tempo quella che si sta consumando nelle province del sud-ovest dell'Iran, dove le forze speciali... Gli Usa muovono i droni Black Hawk: cosa succede nel Mar Cinese MeridionaleGli Usa trasformano i Black Hawk in droni autonomi per rafforzare la presenza militare e contrastare la Cina nello Stretto di Taiwan Gli Stati Uniti...