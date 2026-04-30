La decisione della Commissione su Sud Chiama Nord | ammesse tutte le liste ma simboli da modificare

La Commissione ha approvato la candidatura di tutte le liste di Sud Chiama Nord, consentendo loro di partecipare alle prossime elezioni amministrative. Tuttavia, è stato stabilito che i simboli associati alle liste devono essere modificati prima di essere ufficialmente riconosciuti. La decisione permette alle liste di continuare il percorso, ma con questa condizione. La comunicazione ufficiale è stata resa nota attraverso un documento della Commissione competente.

Tutte ammesse ma con alcuni “ritocchi”. Sud Chiama Nord potrà proseguire il cammino verso le elezioni amministrative con le sue 15 liste ma sarà necessario modificare i simboli ad esse collegate. Questo il verdetto espresso nel pomeriggio dalla Commissione Elettorale, riunitasi a Palazzo Zanca.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Giorni frenetici per i consiglieri comunali, Cantello verso le liste di Sud chiama NordSono giorni decisamente frenetici per molti consiglieri comunali che intendono ricandidarsi alle amministrative 2026. Elezioni, presentate le quindici liste di Sud chiama Nord: tra le novità Cantello e MessinaPalacultura strapieno per la sfilata di decine e decine di candidati a supporto del primo cittadino uscente. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Messina, il nodo delle firme agita la campagna elettorale: scontro totale tra Sud Chiama Nord e centrodestra; Le elezioni 2026 a Messina e la battaglia delle liste senza firme; Scurria: Si escludano 14 liste di ScN. Basile: Questo è procurato allarme; Messina. Liste senza firme, scontro totale tra candidati: Scurria vuol chiedere a Procura di Palermo il sequestro del parere regionale. EleMe2026, Sud chiama Nord ha dovuto modificare i simboli delle 15 listeMESSINA. Sud chiama Nord modificherà i simboli delle 15 liste presentate a supporto della candidatura di Federico Basile a sindaco di Messina, per questioni di confondibilità. La commissione elettor ... letteraemme.it Liste al vaglio della commissione, possibile vizio di forma (da sanare) nei simboli di ScNQualora l'indiscrezione dovesse essere confermata, sarà necessaria un'integrazione entro 24 ore da parte di Sud chiama Nord. Attesa per il verdetto sul caso firme a Messina ... tempostretto.it Qualora l'indiscrezione dovesse essere confermata, sarà necessaria un'integrazione entro 24 ore da parte di Sud chiama Nord. Attesa per il verdetto sul caso firme a Messina - facebook.com facebook