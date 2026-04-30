La crisi di Alaphilippe | Non è in forma ma non è un corridore finito

Roma, 30 aprile 2026 - In un momento in cui il ciclismo francese si gode l’astro nascente Paul, la situazione di un altro campione ha attirato l’attenzione. Il corridore, che ha ottenuto numerosi successi negli ultimi anni, ha dichiarato di non essere in forma al momento, ma ha anche precisato di non considerarsi un atleta ormai concluso. La sua attuale condizione fisica e le recenti prestazioni sono al centro di discussioni tra appassionati e addetti ai lavori.

Roma, 30 aprile 2026 - In un momento in cui il ciclismo francese si gode l'astro nascente Paul Seixas e tutte le prospettive rosee che porta con sé per il futuro, un veterano sembra aver imboccato il tanto temuto viale del tramonto: la stagione delle Classiche di primavera di Julian Alaphilippe è stata infausta e un po' in linea con tutto un 2025 da dimenticare al punto che qualcuno teme addirittura per la carriera. Qualcuno, ma non Marion Rousse, che entra a difesa del suo consorte. Le dichiarazioni di Rousse su Alaphilippe. Oggi direttrice del Tour de France Femmes ma a sua volta ex professionista, Rousse ha parlato ai microfoni di Het...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La crisi di Alaphilippe: "Non è in forma, ma non è un corridore finito" Notizie correlate Barella in crisi di forma, Gattuso preoccupato per un dettaglio allarmanteIl periodo recente di barella si contrassegnia per una fase di flessione nelle prestazioni tra club e nazionale, con episodi chiave che hanno... Pavlovic suona la carica: «Abbiamo rispetto per la Juve ma non paura. Vlahovic al Milan? Quando lui è in forma è il numero uno, ma…»di Angelo Ciarletta Strahinja Pavlovic ha suonato la carica prima di Milan Juve in programma domenica sera e ha parlato di Dusan Vlahovic, accostato...