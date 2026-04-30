La coalizione “Progetto Futuro” ha annunciato ufficialmente l’avvio del percorso elettorale e ha scelto Floriana Natale come candidata sindaco. La decisione è stata comunicata durante un evento pubblico, alla presenza di rappresentanti delle diverse forze politiche che compongono l’alleanza. La candidata ha presentato i primi punti del programma elettorale e ha sottolineato l’impegno a lavorare per il rilancio della città.

La coalizione "Progetto Futuro", composta da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi OraCittà Attiva,Cuore CivicoNoi Moderati e In.Formazione, ha ufficialmente dato il via al percorso elettoraleper le prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, con la presentazione delle listedei candidati a sostegno di Floriana Natale. I nostri candidati sono donne e uomini di valore che incarnano il perfetto equilibrio tra esperienza,preparazione professionale ed entusiasmo. Provenienti da storie diverse, ma unite daun unico obiettivo, hanno abbracciato questo progetto politico senza divisioni o tentennamenti,mossi da una determinazione esemplare, al servizio esclusivo del bene comune e dellasolidità amministrativa di San Giovanni Rotondo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La coalizione “Progetto Futuro” unita e determinata: via al percorso elettorale con Floriana Natale candidata sindaco

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