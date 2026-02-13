la condizione umana tra visibile e invisibile

Cees Nooteboom, il celebre scrittore, poeta e viaggiatore olandese, torna a far parlare di sé con il suo nuovo libro,

Cees Nooteboom: Schrijfer, dichter, reiziger. Scrittore, poeta, viaggiatore, così titolava stamani il Volkskrant provando brevemente a definire la più importante, la più sfuggente figura delle moderne lettere olandesi; Nooteboom – tradotto in più di trenta lingue, candidato diverse volte al Nobel – è morto a novantadue anni l'11 febbraio scorso nella sua casa di Minorca, il luogo che per anni era stato il suo buen retiro estivo e di cui ultimamente l'autore aveva fatto il centro permanente di una nuova fase della vita, l'ultima, quella della stasi; stasi, almeno, nello spazio, poiché la sua mente furba, guizzante, fantasiosa mai aveva smesso di muoversi, da un'epoca all'altra, da un libro all'altro, in una costante tensione verso ciò che è irraggiungibile.

Un padre e un figlio si sfidano a ping-pong, ma più che un semplice gioco, si confrontano sulla vita e sui loro sentimenti più nascosti.

José Angelino, nato a Ragusa nel 1977, unisce scienza e natura nelle sue opere d'arte, rendendo visibile l'invisibile.

