kings league i caesar vincono con fatica contro i d power

I Caesar hanno vinto per 5-3 contro i D-Power nel primo incontro del settimo turno della Kings League, disputato a Cologno Monzese. La partita si è conclusa con una vittoria difficile per i Caesar, che sono riusciti a prevalere sugli avversari dopo aver concluso il match con due gol di scarto. La sfida si è svolta il 7 aprile 2026.

Cologno Monzese, 7 aprile 2026 – I Caesar hanno aperto il settimo turno della Kings League con la vittoria per 5-3 contro i D-Power. La squadra di Damiano Er Faina e la rosa di Diletta Leotta e Bobo Vieri hanno dato vita ad uno spettacolo ricco di gol e di azioni che hanno messo in dubbio fino al Matchball l'epilogo della gara. La sfida inizia in una situazione di 1 contro 1, il pubblico decide chi deve essere in campo nel corso del 1' (insieme ai portieri). Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segnerà il minuto numero 5'. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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