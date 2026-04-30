Juventus tentazione Lewandowski | primo contatto con Zahavi

La Juventus ha preso contatto con l'agente di Robert Lewandowski, in vista di una possibile operazione di mercato per la prossima estate. La società sta monitorando da vicino la situazione del giocatore, considerandolo tra i profili più interessanti per rinforzare l’attacco. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma la trattativa sembra aver avviato i primi passi.

La Juventus sta valutando con estrema attenzione quello che potrebbe diventare il colpo più clamoroso della prossima sessione estiva: l’approdo a Torino di Robert Lewandowski. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, si sarebbe già verificato un primo contatto esplorativo tra i vertici bianconeri e il potente agente del calciatore, Pini Zahavi. L’indiscrezione segna l’inizio di una manovra concreta per portare il centravanti polacco in Italia, sfruttando una finestra di opportunità che fino a pochi mesi fa appariva del tutto chiusa. Il bomber del Barcellona avrebbe infatti maturato la decisione definitiva di non rinnovare il proprio vincolo con il club blaugrana, manifestando il desiderio di misurarsi con un nuovo campionato dopo aver dominato per anni la Bundesliga e la Liga.🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, tentazione Lewandowski: primo contatto con Zahavi Notizie correlate Il Milan fa sul serio per Lewandowski: contatto diretto con l’agente Zahavi nelle ultime oreIl Milan ha deciso: nel prossimo calciomercato estivo si punta a sistemare il reparto offensivo a cui manca un 9 di caratura mondiale da troppo tempo. Juve-Lewandowski, contatto Zahavi: Comolli studia il colpo “alla Ronaldo”La Juventus irrompe sul dossier Robert Lewandowski, avviando canali diplomatici diretti con l’agente Pini Zahavi per sondare la fattibilità di un... Altri aggiornamenti Lewandowski-Juve, intesa! L'unica vera condizione e le cifre: com'è andato il blitzI bianconeri lavorano per il prossimo attacco a disposizione di Spalletti: previsto un nuovo incontro a breve per formulare l’offerta nei dettagli ... tuttosport.com Pagina 1 | Lewandowski-Juve, intesa! L'unica vera condizione e le cifre: com'è andato il blitzI bianconeri lavorano per il prossimo attacco a disposizione di Spalletti: previsto un nuovo incontro a breve per formulare l’offerta nei dettagli ... tuttosport.com