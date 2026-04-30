Juventus | Spalletti ha bisogno dei suoi uomini chiave

In vista delle ultime gare di campionato, l’allenatore della Juventus si concentra sulla gestione di alcuni giocatori chiave, in particolare Dušan Vlahovic e Kenan Yildiz. La loro presenza e le loro prestazioni sono diventate un elemento importante per le ambizioni della squadra di qualificarsi alla prossima UEFA Champions League. La squadra si prepara ad affrontare le sfide finali con l’obiettivo di mantenere alta la competitività.

La gestione di Dušan Vlahovi? e Kenan Y?ld?z è diventata uno dei punti centrali del lavoro di Luciano Spalletti in questo finale di stagione, con la Juventus ancora pienamente coinvolta nella corsa a un posto in UEFA Champions League. Dopo il rallentamento contro il Milan, i L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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