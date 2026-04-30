Juventus | Lewandowski contatti concreti

Il nome di Robert Lewandowski è tornato a circolare con insistenza nel mondo del calcio italiano, legato alla Juventus. Secondo fonti vicine alla società, ci sarebbero stati contatti più approfonditi rispetto alle indiscrezioni passate. La trattativa sembra aver raggiunto un livello più articolato, anche se nessuna ufficialità è stata ancora comunicata. La situazione rimane in fase di sviluppo, con aggiornamenti attesi nei prossimi giorni.

Il nome di Robert Lewandowski è tornato con forza in orbita Juventus, e questa volta i contatti sembrano più concreti rispetto alle semplici voci di mercato. Negli ultimi giorni, infatti, l’agente del centravanti polacco, Pini Zahavi, ha avuto modo di confrontarsi con la dirigenza bianconera per capire la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Lewandowski, contatti concreti JUVENTUS, CONTATTI AVVIATI! TUTTI I NOMI CALDI DELLA RICOSTRUZIONE Notizie correlate Leggi anche: Juventus e Lewandowski: contatti attivi, Barcellona e MLS in gara Calciomercato Inter, Romano: «Per il portiere contatti concreti con gli agenti»Calciomercato Inter, svolta nel futuro di Pavard? Le ultime dalla Francia, scenario inaspettato Bernardo Silva, piovono conferme sull’addio a zero al... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La Stampa - Juventus-Lewandowski, contatti continui. Superato il Milan; Lewandowski può davvero arrivare in Serie A? Duello Juventus-Milan: cosa sta succedendo; Mercato Milan, gelato Tare: persa la corsa a Lewandowski? La situazione; Juventus scatenata sui parametri zero: contatti per Bernardo Silva, Lewandowski e Goretzka. Mercato Milan, gelato Tare: persa la corsa a Lewandowski? La situazioneLewandowski verso la Juventus, il Milan perde la corsa al bomber. Secondo Tuttosport, i bianconeri hanno avviato contatti concreti con l'entourage del ... spaziomilan.it Pagina 1 | Lewandowski-Juve, intesa! L'unica vera condizione e le cifre: com'è andato il blitzI bianconeri lavorano per il prossimo attacco a disposizione di Spalletti: previsto un nuovo incontro a breve per formulare l’offerta nei dettagli ... tuttosport.com "SILVA CI PENSA SPALLETTI", così La Gazzetta dello Sport su Bernardo Silva L'allenatore della Juventus avrebbe fatto una telefonata al calciatore (in scadenza con il City) per convincerlo Necessario ovviamente l'accesso alla prossima Champions Le - facebook.com facebook L’ #Atalanta batte la #Juventus ai rigori con super Anelli (5-2 dcr) e vince la #CoppaItaliaPrimavera x.com