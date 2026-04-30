Juventus | Lewandowski contatti concreti

Da ilprimatonazionale.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nome di Robert Lewandowski è tornato a circolare con insistenza nel mondo del calcio italiano, legato alla Juventus. Secondo fonti vicine alla società, ci sarebbero stati contatti più approfonditi rispetto alle indiscrezioni passate. La trattativa sembra aver raggiunto un livello più articolato, anche se nessuna ufficialità è stata ancora comunicata. La situazione rimane in fase di sviluppo, con aggiornamenti attesi nei prossimi giorni.

Il nome di Robert Lewandowski è tornato con forza in orbita Juventus, e questa volta i contatti sembrano più concreti rispetto alle semplici voci di mercato. Negli ultimi giorni, infatti, l’agente del centravanti polacco, Pini Zahavi, ha avuto modo di confrontarsi con la dirigenza bianconera per capire la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus lewandowski contatti concreti
© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Lewandowski, contatti concreti

JUVENTUS, CONTATTI AVVIATI! TUTTI I NOMI CALDI DELLA RICOSTRUZIONE

Video ? JUVENTUS, CONTATTI AVVIATI! TUTTI I NOMI CALDI DELLA RICOSTRUZIONE

Notizie correlate

Leggi anche: Juventus e Lewandowski: contatti attivi, Barcellona e MLS in gara

Calciomercato Inter, Romano: «Per il portiere contatti concreti con gli agenti»Calciomercato Inter, svolta nel futuro di Pavard? Le ultime dalla Francia, scenario inaspettato Bernardo Silva, piovono conferme sull’addio a zero al...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: La Stampa - Juventus-Lewandowski, contatti continui. Superato il Milan; Lewandowski può davvero arrivare in Serie A? Duello Juventus-Milan: cosa sta succedendo; Mercato Milan, gelato Tare: persa la corsa a Lewandowski? La situazione; Juventus scatenata sui parametri zero: contatti per Bernardo Silva, Lewandowski e Goretzka.

juventus lewandowski contatti concretiMercato Milan, gelato Tare: persa la corsa a Lewandowski? La situazioneLewandowski verso la Juventus, il Milan perde la corsa al bomber. Secondo Tuttosport, i bianconeri hanno avviato contatti concreti con l'entourage del ... spaziomilan.it

juventus lewandowski contatti concretiPagina 1 | Lewandowski-Juve, intesa! L'unica vera condizione e le cifre: com'è andato il blitzI bianconeri lavorano per il prossimo attacco a disposizione di Spalletti: previsto un nuovo incontro a breve per formulare l’offerta nei dettagli ... tuttosport.com

Cerca altre news e video sullo stesso tema.