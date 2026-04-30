Juventus Holm convince Spalletti | si tratta con il Bologna per un nuovo accordo

La Juventus sta pianificando le prossime mosse e ha già messo nel mirino alcuni giocatori. Tra questi c’è Emil Holm, arrivato a gennaio in prestito dal Bologna, e che in breve tempo ha conquistato spazio e fiducia tra le fila bianconere. Nei giorni scorsi, il tecnico ha mostrato di apprezzare le qualità del difensore e si stanno svolgendo trattative con il club emiliano per definire un nuovo accordo.

La Juventus guarda già al futuro e lo fa partendo da certezze recenti. Tra questi c’è Emil Holm, arrivato a gennaio in prestito dal Bologna e capace in pochi mesi di ritagliarsi spazio e fiducia all’interno dello scacchiere bianconero. Secondo quanto riportato da TuttoJuve, le prestazioni del laterale svedese non sono passate inosservate, tanto da convincere anche il commissario tecnico Luciano Spalletti. Dal suo arrivo a Torino, il classe 2000 ha collezionato circa 12 presenze tra campionato e coppe, mettendo a referto 2 assist e mostrando grande continuità dal punto di vista atletico. Numeri che raccontano solo in parte il suo contributo: la sua spinta sulla fascia destra lo ha reso un elemento tatticamente affidabile ed una buona soluzione per svariare.🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, Holm convince Spalletti: si tratta con il Bologna per un nuovo accordo Notizie correlate Ederson Juventus, l’Atletico Madrid fa sul serio: c’è l’accordo col giocatore, si tratta con l’Atalanta! Le ultimissimedi Luca FiorettiEderson Juventus, sfuma un grandissimo obiettivo per la dirigenza bianconera a causa del forte inserimento dell’Atletico Madrid Il... Leggi anche: Juventus, problema portiere? Pronto un nuovo ingresso nello staff di Spalletti. Di chi si tratta e quale potrebbe essere la novità assoluta Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: ? Milan-Juve, Vlahovic, Holmm Spalletti: intrecci di mercato in campo; Mercato Juve: Holm ha il gradimento di Spalletti, ma la società è inamovibile su questa decisione. Holm Joao Mario, incastri, valutazioni e scenari aperti. Spalletti vede in Emil qualcosa di unico. Verso Juve Bologna…Il destino di Joao Mario ed Emil Holm si è intrecciato dal 2 febbraio, quando Juventus e Bologna hanno deciso di scambiarsi i due esterni in cerca di una scossa alle rispettive stagioni. Il portoghese ... calcionews24.com Juventus-Bologna è anche Holm-Joao Mario: la situazioneIl futuro di Emil Holm e Joao Mario passa da Torino. Il giocatore svedese piace molto a Spalletti, ma il suo riscatto è troppo alto. juvenews.eu #Kim continua ad essere un obiettivo di calciomercato della #Juventus per la prossima estate Gianluca Di Marzio ha confermato che i bianconeri non hanno abbandonato la pista che porta al coreano e molto dipenderà dal Bayern Monaco La notizia co - facebook.com facebook Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il nome di Kolo Muani torna di moda in casa Juventus Gli aggiornamenti di mercato x.com